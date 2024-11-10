«Мой друг»: SHAMAN обратился к своему покойному пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 108 0

SHAMAN обратился к своему покойному пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому

«Мой друг»: SHAMAN обратился к своему покойному пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

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Журналист скоропостижно скончался на 41-м году жизни.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Он посвятил ему короткий, но трогательный пост в Telegram-канале.

Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Информацию об этом в беседе с 5-tv.ru подтвердил концертный директор автора и исполнителя SHAMAN Александр Качан.

Известно, что накануне вечером 40-летнему журналисту стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти Коробкова-Землянского не удалось. Медиапродюсер, по предварительным данным, скончался от острой сердечной недостаточности, как рассказал источник 5-tv.ru.

Журналист известен работой на федеральном ТВ, он работал в"Европейской медиагруппе». Также в прошлом он был пресс-атташе народного артиста РФ Филиппа Киркорова, а на протяжении последних двух лет работал с Ярославом Дроновым.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского.

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