«Мой друг»: SHAMAN обратился к своему покойному пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому
SHAMAN обратился к своему покойному пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Журналист скоропостижно скончался на 41-м году жизни.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Он посвятил ему короткий, но трогательный пост в Telegram-канале.
Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Информацию об этом в беседе с 5-tv.ru подтвердил концертный директор автора и исполнителя SHAMAN Александр Качан.
Известно, что накануне вечером 40-летнему журналисту стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти Коробкова-Землянского не удалось. Медиапродюсер, по предварительным данным, скончался от острой сердечной недостаточности, как рассказал источник 5-tv.ru.
Журналист известен работой на федеральном ТВ, он работал в"Европейской медиагруппе». Также в прошлом он был пресс-атташе народного артиста РФ Филиппа Киркорова, а на протяжении последних двух лет работал с Ярославом Дроновым.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского.
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