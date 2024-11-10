«Невозможно без Антона»: Шахтер из Словакии почтил память Коробкова-Землянского

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 59 0

Шахтер из Словакии выразил соболезнования семье Коробкова-Землянского

«Невозможно без Антона»: Шахтер из Словакии почтил память Коробкова-Землянского

Фото: Instagram*/korobkov

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Умершему пресс-секретарю SHAMAN было всего 40 лет.

Шахтер из Словакии Роберт Духонь, который в марте текущего года попал на концерт заслуженного артиста РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) благодаря пресс-секретарю певца Антону Коробкову-Землянскому, выразил соболезнования его близким в связи с уходом журналиста из жизни. Его слова передают «Известия».

Духонь прилетел в Россию вместе со своей женой Леной Регак на концерт в CROCUS CITY HALL в подмосковном Красногорске в марте текущего года. Эта поездка была бы невозможной без Антона Коробкова-Землянского. Он с трепетом отнесся к глубокой привязанности туристов к творчеству своего подопечного и организовал им личную встречу с певцом.

«Я был первым словаком, который имел возможность лично познакомиться с необыкновенным певцом и патриотом России SHAMAN, и это было бы невозможно без Антона. Он с вниманием и участием отнесся к эмоциональному рассказу словацкого шахтера о том, как в нашей стране чтят Россию и поют российский гимн и песни SHAMAN», — рассказал Роберт.

Он также отметил, что с группой словацких фанатов они запланировали специальную поездку в Россию, чтобы вновь увидеть SHAMAN на сцене. Антон должен был помочь в организации личной встречи с кумиром, но так неожиданно для всех ушел из жизни. Духонь с товарищами даже готовили ему подарок в знак благодарности. 

Известно, что накануне вечером Антону Коробкову-Землянскому стало плохо дома. Супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. К сожалению, спасти журналиста уже было нельзя. По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня попала под камнепад при восхождении на гору Амадаблам.

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