Российские танкисты обнаружили и уничтожили боевиков ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Опубликовано видео, как танкисты обнаружили и уничтожили пехоту ВСУ в укрытии

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Экипаж Т-90М «Прорыв» нанес удар по позициям неприятеля на донецком направлении.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск уничтожил личный состав ВСУ на донецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировкой огня боевой машины занимался расчет БПЛА.

«Все нормально. Танк доехал, танк отработал, цель поразил, танк вернулся. Ну, во-первых, я для него — глаза. А во-вторых, я смотрю сверху, что вокруг него происходит. У танка же обзор ограничен, он не все видит, а я вижу с неба намного больше, чем он. Вот. Направлений очень много и они все заняты «птицами». Все летают туда, сюда, обратно», — рассказал оператор БпЛА с позывным «Кодер.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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