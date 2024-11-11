Пропал и нашелся: журналисты в Казахстане заявили об исчезновении убившего жену экс-министра Казахстана

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

AIRAN: убивший жену экс-министр Казахстана Бишимбаев пропал из тюрьмы

Пропал и нашелся: журналисты в Казахстане заявили об исчезновении убившего жену экс-министра Казахстана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Куандык Бишимбаев в данный момент должен отбывать срок к тюрьме.

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам тюрьмы за убийство собственной жены, исчез из колонии. Об этом сообщили журналисты местного портала AIRAN.

«Мы несколько раз отправляли запросы… на проведение интервью с Куандыком Бишимбаевым, однако в этом самом интервью и в съемках на территории колонии нам отказывали», — рассказала журналист AIRAN на видео, которое было опубликовано в сети.

Именно по этой причине редакция решила нагрянуть в колонию, чтобы попытаться выяснить что-то на месте. Там к журналистам вышел человек, который представился начальником учреждения. Он уточнил, что Бишимбаева в колонии никто и никогда не видел.

В комитете уголовно-исполнительной системы информацию назвали фейком.

«В соцсетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — сообщили в пресс-службе КУИС редакции КазТАГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в телефоне убившего жену Бишимбаева обнаружили шокирующее видео. На нем экс-министр избивал супругу.

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