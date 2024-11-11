На Ленинских горах в Москве произошел пожар в административном задании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Огонь силами МЧС удалось ликвидировать.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В микрорайоне Ленинские горы в Москве произошел пожар в административном здании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Пожар в административном здании. Густой черный дым, открытое горение», — описал собеседник.

На данный момент огонь уже ликвидирован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Пожару был присвоен первый ранг сложности. Согласно, классификации — это наименьший уровень прогнозируемой опасности.

По информации ведомства, во время происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказали очевидцы о пожаре в доме на севере Москвы.

Инцидент произошел 9 ноября. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадало девять человек, включая трех детей, возрастом: шесть месяцев, семь и 12 лет. Возгорание возникло после взрыва в одной из квартир. Удар был настолько мощный, что выбило стены и двери в соседней квартире. Причины произошедшего пока уточняются.

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