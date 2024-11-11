Тело летчика-перебежчика Кузьминова погребли в безымянной могиле в Испании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Предатель, угнавший на Украину вертолет Ми-8, в феврале был убит неизвестными в пригороде испанского города Аликанте.

Тело летчика-перебежчика Кузьминова погребли в безымянной могиле в Испании

Фото: STR/ТАСС

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Летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, который летом 2023 года угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину, похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Тело Кузьминова было найдено в феврале в Вильяхойосе — пригороде испанского города Аликанте. По информации местных СМИ, в него выстрелили несколько раз, а затем переехали на автомобиле. Спустя несколько часов сгоревшую машину нашли недалеко от места преступления.

Детали убийства позднее раскрыла New York Times, сообщив, что в Кузьминова стреляли шесть раз. В распоряжении издания оказались кадры, на которых видны убийцы в капюшонах на парковке жилого комплекса, где произошло преступление.

В публикации говорится, что Кузьминова ликвидировали «явно профессионалы», которые быстро выполнили задачу и исчезли. На месте убийства они оставили гильзы от патронов для пистолета Макарова.

Также издание цитирует сотрудника Гражданской гвардии Испании, который сообщил, что незадолго до убийства Кузьминов вел «нескромную жизнь» и был завсегдатаем местных баров.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Его тело было найдено 19 февраля в пригороде Аликанте. Позднее его смерть подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой.

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