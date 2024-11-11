Избегайте конфликтов: что такое Бобровое суперлуние ноября

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Полнолуние в ноябре приблизит спутник планеты ближе всего к Земле за год

Избегайте конфликтов: что такое Бобровое суперлуние ноября

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Самое мощное полнолуние можно будет увидеть 16 ноября.

Бобровое полнолуние пройдет 16 ноября. Об этом пишет издание URA.RU. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, из-за чего будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Такое необычное название ноябрьская полная луна получила от индейских племен. Они часто привязывали различные природные явления к разным фазам земного спутника. У них была Цветочная луна, Кровавая, и вот Бобровая. Предположительно, это название было дано из-за большой активности этих животных в данный период.

Полнолуниям часто приписывают различные мистические свойства. Доказательств какого-то особого влияния этой фазы луны на людей нет. Некоторые исследования показывают, что статистически в этот период увеличивается число обращений в больницы. Однако и эти данные исследованы не до конца и требуют дополнительного анализа. Стоит обратить внимание и на то, что, с точки зрения физики, влияние гравитации Луны на человека намного слабее земного.

Но внимательным в полнолуние все же стоит быть. Особенно это актуально для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, а также для беременных. Нестабильное состояние нервной системы может быть усилено различными суевериями, связанными с полной луной в небе, что может негативно отразиться на здоровье.

Если вы считаете себя человеком, подверженным влиянию этой фазы земного спутника, то стоит больше времени уделить отдыху и релаксации, избегая конфликтов. А также не стоит принимать важных решений, перенапрягаться и употреблять алкоголь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у России есть наработки для освоения Луны.

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