Берегите горло: почему ангина особенно активна в холодные времена года

Антибиотики не всегда смогут помочь.

Ангина чаще всего может настигнуть человека в холодное время года. Об этом изданию URA.RU рассказал врач-оториноларинголог Руслан Ильясов.

Ангина или острый тонзиллит — это воспаление небных миндалин, вызванное инфекцией. По словам эксперта, многие принимают ангину за обычную простуду и не относятся к ней серьезно. Но, как и большинство заболеваний, если правильно и своевременно не лечить, то можно нарваться на осложнения.

Воспаление миндалин — это заболевание преимущественно холодного времени года, уверен Ильясов. Зимой и осенью, когда заложен нос, люди начинают дышать ртом. Это приводит к тому, что холодный воздух напрямую попадает в горло. Такой воздух не проходит через естественную фильтрацию организма, а контактирует сразу с миндалинами. К тому же, в это время года у людей часто ослаблен иммунитет. Все это приводит к тому, что горло воспаляется.

Ангину можно разделить на четыре вида по степени тяжести, объясняет оториноларинголог. Самая легкая — это катаральная. При ней миндалины немного краснеют и отекают. При должном лечении заболевание проходит за неделю. При фолликулярной ангине на миндалинах появляются небольшие гнойнички. При флегмонозной может проявиться абсцесс. А вот при самой тяжелой язвенно-некротической происходит разрушение тканей миндалин. Последние две формы требуют незамедлительной помощи врача и зачастую лечатся в стационаре.

По словам медика, ангину можно классифицировать еще и по тому, что стало возбудителем заболевания. Тонзиллит может быть вызван стрептококками, стафилококками, вирусами или грибками. Это важно знать, чтобы подобрать правильное лечение. Например, антибиотики, которые многие принимают бесконтрольно, могут вылечить далеко не все виды воспаления горла.

«Антибиотики эффективны только против бактериальной ангины. При вирусной форме они бесполезны и могут даже навредить», — поясняет специалист.

Лечение ангины, по словам Ильясова, должно быть комплексным и включать в себя: постельный режим, обильное питье, прием противовоспалительных препаратов, полоскание горла антисептическими средствами, и да, антибиотики, если они назначены врачом.

Врач заверил, что профилактика проста: укрепление иммунитета, соблюдение правил гигиены, регулярное проветривание помещений. Также необходимо стараться не переохлаждать горло и ноги, дышать носом.

При первых симптомах воспаления стоит обращаться к медикам, советует специалист. Ангина сопровождается болью в горле, повышением температуры, болью при сглатывании, общим недомоганием, увеличением и болью миндалин.

К группе риска оториноларинголог относит детей от пяти до 15 лет, их родителей и людей, которые часто взаимодействуют с несовершеннолетними. Это обосновано тем, что дети чаще всего являются переносчиками инфекции, нередко даже без проявления симптомов.

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