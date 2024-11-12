Чемодан, вокзал, четырехлетний круиз: демократы готовятся к президентству Трампа

Сторонники нового главы государства не скрывают радости, а противники — готовятся покинуть страну.

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США не заинтересовано в принятии дополнительного пакета финансирования для Украины. Об этом сообщают американские СМИ. А избранный президентом республиканец Дональд Трамп обещает отменить большую часть указов своего предшественника Джо Байдена.

Многие сторонники демократов начали в прямом смысле паковать чемоданы. Для богатых и знаменитых придумали антиреспубликанский круиз ровно на четыре года. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Послевкусие от выборов: демократы и их сторонники начинают приходить в себя и решают, как им провести ближайшие четыре года президентства Трампа. А некоторые голливудские звезды, которые особенно активно поддерживали Камалу Харрис, уже эмигрировали, говорят американские СМИ.

Майли Сайрус, Шер, Вупи Голдберг, все грозили пойти на радикальные меры, если Харрис проиграет. Правда, Ричард Гир уже продал свой дом в Коннектикуте за 11 миллионов долларов и, якобы, собирается отправиться на ПМЖ в Испанию. Барбара Стрейзанд изъявляла желание стать релокантом еще год назад. Все ждут- сдержит ли обещание.

«Я перееду. Я не смогу жить в США, если этот человек станет президентом», — заявляла Стрейзанд.

Предприимчивые туроператоры уже вовсю продают билеты на океанский лайнер «Одиссей», который отправится в четырехлетний круиз. Стоимость одноместной каюты на весь срок — всего 256 тысяч долларов. Около 25 млн рублей.

Идеологический раскол привел к страшным вещам: на днях сотрудник Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях был уволен. Оказывается, во время ликвидации последствий ураганов он отказывался помогать тем, у кого рядом с домом стояли таблички в поддержку Трампа. Поляризацию по политическому признаку поддерживают и те, кто должен, по идее, помогать преодолевать фрустрацию — психотерапевты.

«Если вы попали в ситуацию, когда у вас есть члены семьи, близкие друзья, которые проголосовали против вас, против ваших норм, то совершенно нормально не быть рядом с этими людьми», — уверяет психиатр из Йельского университета Аманда Кэлхун.

Но психологическая помощь, возможно, скоро понадобится не только американскому антитрамповскому истеблишменту. Вот такое видео опубликовал на своей страничке в соцсетях сын Дональда Трампа. В ролике — Владимир Зеленский с депрессивным лицом и подпись: «Когда понял, что через 38 дней вам перестанут давать деньги», намек на сокращение финансовой помощи Киеву.

Даже вчерашние вашингтонские ястребы смягчились. Вот уже и советник Байдена по нацбезопасности признает — ну а что санкции, особого вреда России не принесли и на ситуацию на поле боя никак не повлияли.

«Эти санкции кусаются, они не помешали России проводить военные операции на Украине сегодня, но они нарисовали более мрачную картину для Украины и для России завтра», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Саливан.

А премьер Венгрии напрямую говорит: теперь появилась надежда на мир, до этого Штаты только подбрасывали дров в мировые конфликты.

«Было очевидно, что демократы проиграют. Победа Трампа принесет мир. И мы хотим заключить крупную сделку с американцами», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Байден перед встречей с Трампом, она назначена на среду, набирается сил. Опять отдыхает. Был замечен на пляже. Выборы его подкосили. А ведь он даже в них не участвовал.

Республиканец расслабляется во Флориде с Илоном Маском. А его сторонники из студенческого братства Университета Миссури запускают флешмоб — знаменитый победный танец локтями, который исполняет Трамп.