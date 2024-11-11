«Абсолютно оправданно»: в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в декабре

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В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В 2025 году ожидается сохранение инвестиций на рекордном уровне.

Как будет развиваться российская экономика в ближайшем будущем, обсуждали сегодня в Госдуме. Туда приехала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Встреча прошла за закрытыми дверями, но депутаты рассказали некоторые подробности. Один из главных вопросов — что будет дальше с ключевой ставкой и как бороться с инфляцией.

«Страдает от высокой инфляции и бюджет, потому что возникают дополнительные расходы, связанные с необходимостью индексировать в повышенном объеме социальные и другие расходы. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем усилия Банка России, направленные на борьбу с инфляцией, и считаем, что в такой ситуации ужесточение денежно-кредитной политики абсолютно оправданно», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев.

Ну а в ЦБ не исключили, что ключевую ставку могут повысить еще раз. Решение примут на заседании в декабре. Вместе с тем регулятор в новом году ожидает, что инвестиции в экономику останутся на рекордном уровне. За счет этого выровняются спрос и предложение, что приведет к замедлению инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%.

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