«Абсолютно оправданно»: в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в декабре

В 2025 году ожидается сохранение инвестиций на рекордном уровне.

Как будет развиваться российская экономика в ближайшем будущем, обсуждали сегодня в Госдуме. Туда приехала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Встреча прошла за закрытыми дверями, но депутаты рассказали некоторые подробности. Один из главных вопросов — что будет дальше с ключевой ставкой и как бороться с инфляцией.

«Страдает от высокой инфляции и бюджет, потому что возникают дополнительные расходы, связанные с необходимостью индексировать в повышенном объеме социальные и другие расходы. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем усилия Банка России, направленные на борьбу с инфляцией, и считаем, что в такой ситуации ужесточение денежно-кредитной политики абсолютно оправданно», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев.

Ну а в ЦБ не исключили, что ключевую ставку могут повысить еще раз. Решение примут на заседании в декабре. Вместе с тем регулятор в новом году ожидает, что инвестиции в экономику останутся на рекордном уровне. За счет этого выровняются спрос и предложение, что приведет к замедлению инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%.