Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела

Благодаря ему можно безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Столичные ученые разработали уже десять уникальных медицинских фантомов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Мелкосерийное производство изделий налажено в столичном Центре диагностики и телемедицины. Наши модели выгодно отличаются от зарубежных — по стоимости, функциональности и износоустойчивости», — написал мэр Москвы.
Достоверные модели органов и тканей человека используются для обучения врачей и настройки оборудования.
Среди новых разработок — фантом плода для УЗИ. Он помогает будущим специалистам научиться обнаруживать патологии на ранней стадии беременности.
Кроме того, создан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела. Он позволяет безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов.
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