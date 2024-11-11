Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Благодаря ему можно безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Столичные ученые разработали уже десять уникальных медицинских фантомов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мелкосерийное производство изделий налажено в столичном Центре диагностики и телемедицины. Наши модели выгодно отличаются от зарубежных — по стоимости, функциональности и износоустойчивости», — написал мэр Москвы.

Достоверные модели органов и тканей человека используются для обучения врачей и настройки оборудования.

Среди новых разработок — фантом плода для УЗИ. Он помогает будущим специалистам научиться обнаруживать патологии на ранней стадии беременности.

Кроме того, создан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела. Он позволяет безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов.

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