Сергей Собянин рассказал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов

Врачи постоянно работают над улучшением методов лечения и профилактики.

Детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, комплексному подходу к оказанию медицинской помощи и наличию квалифицированных специалистов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Необходимую высокотехнологичную хирургическую помощь детям с сердечно-сосудистыми патологиями оказывают в городских Филатовской и Морозовской больницах», — уточнил он.

Собянин отметил, что врачи на постоянной основе работают над улучшением методов лечения и профилактики. В частности, после операции медики применяют метод раннего перевода на самостоятельного дыхание. Это позволяет сократить время, которое ребенок проводит в реанимации.

Кроме того, уже на ранних сроках беременности врачи могут обнаружить сердечные патологии ребенка и разработать план лечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам. С начала года сосудистые центры столицы получили восемь новых ангиографов с функцией 3D-моделирования, которая снижает риски и время проведения операций.