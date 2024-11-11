Собянин рассказал, какие решения разрабатывают в Центре ИИ в градостроительстве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Это, например, сервисы аналитики градостроительного плана земельного участка, квартирографии, цифрового нормоконтроля и калькулятор процедур в сфере строительства.

Собянин рассказал, какие решения разрабатывают в Центре ИИ в градостроительстве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В Москве работает Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. О его возможностях и ресурсах столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Он занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса и горожан, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы», — написал Собянин.

Уже работает сервис, с помощью которого можно анализировать план земельного участка и прогнозировать его градостроительный потенциал. Данные для этого извлекает и структурирует искусственный интеллект.

Сервис квартирографии автоматически разрабатывает планировочные решения для домов, строящихся по программе реновации. 

Цифровой нормоконтроль — еще один помощник, который проверяет оформление проектной и рабочей документации.

Кроме того, можно воспользоваться калькулятором процедур в сфере строительства. Он позволяет планировать онлайн жизненные циклы проекта. Искусственный интеллект помогает свериться с актуальной нормативно-правовой базой.

Сейчас специалисты разрабатывают новые инновационные решения: мониторинг хода строительства, поиск коллизий в BIM-моделях, планирование застройки и развитие городских территорий на базе эволюционных вычислений.

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