Гололед парализовал движение на трассе Барнаул-Рубцовск в Алтайском крае

Многокилометровая пробка парализовала движение на трассе Барнаул-Рубцовск в Алтайском крае. Всему виной — гололедица. С наступлением вечера температура на улице резко упала, почти до минус 10 градусов. В итоге скользкое покрытие стало непреодолимой преградой для большегрузов.

Дальнобойщики, по возможности, сворачивали на обочину. Однако некоторые участки оказались полностью перекрыты. Водители пытались объехать затор по встречной полосе. Поэтому движение на опасном участке пришлось ограничить.

«Все, кто в сторону Рубчика двигается, тормозите, не выдвигайтесь. Сотрудники дпс перекрыли трасс. Все стоит колом».

Многие автолюбители провели на трассе несколько часов. В самом Барнауле накануне также возникли девятибальные пробки. Но к этой минуте — ситуация на дорогах вернулась в норму.