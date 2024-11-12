«Принцип взаимного уважения»: что обсудили Шойгу и Ван И в ходе встречи в Пекине

С рабочим визитом секретарь Совбеза России приехал в Пекин.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и глава МИД Китая Ван И встретились в Пекине. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. В ходе встречи Шойгу и Ван И обсудили темы стратегической безопасности.

Как сообщила пресс-служба Совбеза РФ, Шойгу назвал всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем образцом сотрудничества двух держав в современном мире. Сегодня отношения этих стран находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю.

«Российско-китайские связи выстраиваются на основе принципов взаимного уважения и равноправия, доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга, поддержки в ключевых для обеих сторон вопросах», — подчеркнул он.

В ходе встречи Шойгу заявил о признательности российской стороны Китаю за поддержку председательства РФ в БРИКС и визит главы КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в саммите объединения. Как подчеркнул секретарь Совбеза, октябрьское мероприятие стало ярким свидетельством процесса становления многополярного мира. Принятые в ходе саммита решения закрепили подходы большинства стран в отношении безальтернативности такого мироустройства.

«В условиях усиливающейся глобальной нестабильности значимость регулярных контактов между нами в формате двусторонних профильных консультаций значительно возрастает», — заявил Шойгу.

Он также отметил важность противодействия политике Запада, основывающейся на принципе «двойного сдерживания» Москвы и Пекина. Вместе с тем Шойгу указал на необходимость дальнейшего наращивания внешнеполитической координации.

Кроме того, в ходе рабочего визита секретарь Совбеза РФ намерен посетить международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае. Там состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

На минувшей неделе в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что доверие между Москвой и Пекином достигло наивысшего уровня. По его словам, именно этого не хватает в отношениях с США и странами Евросоюза. Прежде Путин также подчеркивал, что РФ не воспринимает Запад как враждебную цивилизацию, этот вопрос даже не становится темой для обсуждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что пилотажная группа «Русские витязи» готовится к авиасалону в Китае. Летчики провели первую тренировку и квалификационные полеты на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ в понедельник, 11 ноября. Группа выступит на международном автосалоне, который пройдет с 12 по 17 ноября на аэродроме в городе Чжухай.