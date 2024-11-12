Высший пилотаж: «Русские витязи» готовятся покорить небо Китая

Российская пилотажная группа провела тренировку в преддверии международного авиасалона в Чжухае.

Российская пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Китай для участия в международном авиасалоне.

В понедельник пилоты провели первую тренировку и квалификационные полеты на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ.

Ожидается, что летчики продемонстрируют одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа.

«Зрителям покажут такие фигуры, как групповая «петля Нестерова», косая петля в плотной «Пирамиде», двойной боевой разворот, перестроение в «Стрелу», петля в «Стреле», синхронные «Бочки», синхронный «Колокол», «зеркало», роспуск «Тюльпан», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В 2024 году пилотажная группа отпраздновала 33-летие с момента основания.

Международный авиасалон пройдет с 12 по 17 ноября на аэродроме в городе Чжухай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что доверие между РФ и Китаем достигло наивысшего уровня.