Российские силовики задержали в Севастополе мужчину, который пытался совершить поджог на железной дороги вблизи Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина по своей инициативе связался со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию киевского режима он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта, устроив поджог специализированного оборудования, за денежное вознаграждение. Как рассказал житель Севастополя, он сам изготовил горючую смесь по полученной от СБУ инструкции. Затем ночью мужчина отправился на место.

В результате его задержали на месте. В отношении него возбуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, либо организаций, а также за покушение на теракт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о предотвращении ФСБ РФ попытки украинской разведки угнать вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Киевский режим намеревался завербовать российского пилота, но тот рассказал все сослуживцам. Противник предложил летчику в назначенный день пересечь линию боевого соприкосновения и перегнать вертолет, предварительно отравив товарищей. В Кремле позднее сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложено о происшествии.