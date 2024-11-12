Чем круче, тем лучше: чем опасно употребление сырых яиц

Диетолог Гинзбург: сырые яйца увеличивает риск инфекционных заболеваний
Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Roth
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Без достаточной термической обработки эти продукты могут стать причиной проблем со здоровьем.
Употребление сырых яиц может привести к аллергии на белок и грозит инфекционными заболеваниями. Об этом рассказал изданию NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц», — разъясняет специалист.
Также при употреблении сырых яиц аллергия на белок может развиться быстрее, чем при использовании в своем меню вареных. Кроме того, в случае, когда у человека нехватка ферментов в организме, яйца без достаточной термической обработки будут переноситься хуже.
По словам врача, количество рисков перевешивает все плюсы, которые могут принести свежие яйца, употребляемые в диетологических или терапевтических целях. Поэтому Гинзбург рекомендует соблюдать гигиену питания.
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