В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров
Бжания: в Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров
Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС
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Президент страны призвал жителей сохранять спокойствие на фоне протестов.
В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров на фоне протестов и блокирования республиканской трассы. Об этом сообщил президент государства Аслан Бжания передает Telegram-канале «Апсныпресс».
«Всю ночь руководство Республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что по его поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа. Данный участок дороги удалось разблокировать.
По его словам, руководство страны продолжает разбираться с возникшей ситуацией. В отношении задержанных оппозиционеров проводят проверку.
Аслан Бжания призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. При этом он заявил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность в стране.
Беспорядки в Абзахии начались после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата парламента Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия продолжит оказывать Абхазии многостороннюю помощь.
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