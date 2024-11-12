В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Бжания: в Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров

В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров

Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

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Президент страны призвал жителей сохранять спокойствие на фоне протестов.

В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров на фоне протестов и блокирования республиканской трассы. Об этом сообщил президент государства Аслан Бжания передает Telegram-канале «Апсныпресс».

«Всю ночь руководство Республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что по его поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа. Данный участок дороги удалось разблокировать.

По его словам, руководство страны продолжает разбираться с возникшей ситуацией. В отношении задержанных оппозиционеров проводят проверку.

Аслан Бжания призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. При этом он заявил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность в стране.

Беспорядки в Абзахии начались после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата парламента Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия продолжит оказывать Абхазии многостороннюю помощь.

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