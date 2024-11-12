«Надеемся на лучшее»: стало известно о самочувствии телеведущего Юрия Николаева

Сам артист заявил, что чувствует себя прекрасно.

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Николаев был накануне экстренно госпитализирован в реанимацию. 75-летнего артиста доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой.

В беседе с 5-tv.ru телеведущий заявил, что чувствует себя прекрасно.

«Надеемся на лучшее», — ответил артист на вопрос о прогнозах врачей.

В первый раз артисту стало плохо днем 9 ноября в его квартире на Саввинской набережной. У телеведущего резко понизилось давление, и он упал в обморок. Родные вызвали скорую помощь, однако Николаев от госпитализации отказался. На следующее утро ведущему снова стало плохо, и он потерял сознание. После этого близкие артиста вновь вызвали скорую помощь, которая и доставила пациента в больницу.

Уже на месте врачи исключили инфаркт и инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров поделился положительным прогнозом о состоянии отца Бедроса.