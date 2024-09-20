«Мы надеемся»: Филипп Киркоров о состоянии своего отца после госпитализации

Бедрос Киркоров продолжает находиться в больнице, врачи борются за его жизнь.

Бедрос Киркоров, госпитализированный в сентябре, до сих пор находится в реанимации. Об этом в беседе со Starhit.ru сообщил его звездный сын, народный артист РФ Филипп Киркоров.

Певец отметил, что отец в свои 92 года постепенно идет на поправку. Он рассказал, что отцу было совсем плохо, но команда врачей больницы буквально спасла ему жизнь. Филипп Бедросович выразил отдельную благодарность команде медиков за это.

«Он все еще находится в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Мы всего очень ждем. Состояние тяжелое. Прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения как минимум», — рассказал Киркоров-младший.

Бедросу Киркорову стало плохо в начале сентября, его помощница по дому экстренно вызвала скорую помощь. Его госпитализировали в отделение московской больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо и просил от него отстать.