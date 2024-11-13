Под Невой пробурят тоннель для нового газопровода

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Реконструкцию магистрального газопровода начали в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Работы пройдут на глубине 15 метров и завершатся через месяц.

В Петербурге началась масштабная реконструкция участка магистрального газопровода, который питает значительную часть города. Обновление необходимо, чтобы проложить новые ветки тоннеля. По ним пойдет в два раза больше топлива.

Работы проводят на глубине 15 метров, в том числе под Невой.

«Аппарат для грунтов, он может разрушать как валуны, так и работать в песчанике, суглинке. Для него фарватер реки Невы не проблема. Около месяца ему идти эту проходку. Здесь интервал около 560 метров. Где-то метров 18 в сутки щит может давать идти», — рассказал главный инженер подрядной организации Дмитрий Гриненко.

Всего обновят семь участков первой Восточной магистрали. Они обеспечат надежные поставки сразу в четыре крупных района. Одновременно прокладывается ветка до Васильевского острова, которая замкнет газовое кольцо города. Это позволит увеличить мощность работающих предприятий и подключить к сети новые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга требуют привести в порядок дворовые проезды.

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