Краснов поручил проверить данные о повышении цен на молоко

Предполагается, что производители могли завысить стоимость без веских на то причин.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что проверка будет происходить при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.
«С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», — уточняется в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Если в ходе проверки удастся установить, что производители повысили цены на свою продукцию без весомых причин, ведомство примет меры по защите российских граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на сливочное масло в России с начала года выросли 21,5%. По словам экономиста Максима Чиркова, рост цен на этот продукт опережает даже показатели инфляции.
По его словам, чтобы опустить цены, на российский рынок нужно пустить как можно больше производителей. Эксперт убежден, в России есть ресурсы для стимуляции импорта сливочного масла.
Читайте также
80%
0.13 104.25
-0.60
Нашли ошибку?