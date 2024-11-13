«Сможете уберечь себя»: Байден набросился на журналиста после вопроса об Израиле

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Байден нахамил журналистке в ответ на вопрос об израильских заложниках

«Сможете уберечь себя»: Байден набросился на журналиста после вопроса об Израиле

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политик далеко не первый раз унижает сотрудников СМИ.

Действующий президент США Джо Байден нахамил журналистке в ответ на вопрос об израильских заложниках. Инцидент произошел перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом Доме.

Сотрудница СМИ спросила у политика, считает ли он сделку об освобождении израильских заложников осуществимой до конца срока его правления. По непонятным причинам, Байден реплику не оценил и накинулся на несчастную.

«А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?» — сказал он в ответ на вопрос.

Резкие ответы журналистам — это не новшество для нынешнего президента США Джо Байдена. В течение своего президентского срока он неоднократно демонстрировал готовность реагировать на вопросы репортеров с особой жесткостью. Данная манера общения часто порождает обсуждения о том, как важно для политиков поддерживать открытость с прессой, даже когда они сталкиваются с провокационными или неудобными вопросами. В первую очередь, случившееся лишний раз доказывает некомпетентность Байдена и невозможность его личности продолжать работу на данном посту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байдена призвали досрочно покинуть пост президента США.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.96
0.13 104.25
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:43
Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа
1:27
Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные
1:11
«Яжепапа»: житель Челябинска ударил ногой ребенка из-за драки с его сыном
0:55
Плакаты на английском: кто на самом деле собирает протестные митинги в Грузии
0:41
Под Невой пробурят тоннель для нового газопровода
0:12
«Сможете уберечь себя»: Байден набросился на журналиста после вопроса об Израиле

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
«С победой вернусь»: SHAMAN посвятил выступление умершему Коробкову-Землянскому
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп