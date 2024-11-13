Заряжайтесь правильно: как энергетики влияют на пищеварение

В составе напитков содержится кофеин и витамины, а также много сахара.

Регулярное употребление энергетиков повышает риск развития гастрита. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

По ее словам, если ввести такого рода напитки в свой постоянный рацион, то можно спровоцировать повышение уровня кислотности в желудке. Многие энергетики уже имеют определенный уровень pH. Кроме того, они стимулируют выработку соляной кислоты за счет многих обязательных компонентов в составе. Все это повышает риск развития язв, эрозий и гастрита.

«Слизистая желудка защищена специальным слоем слизи, но при повышенной кислотности или частом приеме раздражающих веществ эта защита ослабевает, что делает слизистую оболочку более уязвимой для воздействия кислоты», — объясняет эксперт.

Кроме того, энергетики включают в себя кофеин, таурин, витамины группы В, сахар или его заменители, туда иногда добавляют растительные экстракты. Такой состав может дать «быструю энергию», но и оказывает немаленькую нагрузку на пищеварительную систему.

Поэтому Антюфеева не рекомендует употреблять эти напитки на голодный желудок. и не больше одной банки в день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие напитки укрепляют иммунитет.