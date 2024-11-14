Без долгов: как оптимально распределить расходы в новогодние праздники

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Финансист Щербаченко: важно оптимально распределить расходы в декабре

Без долгов: как оптимально распределить расходы в новогодние праздники

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Заранее отложите часть финансов на обязательные траты в январе.

Часть от ваших доходов в декабре стоит отложить на обязательные выплаты в январе. Об этом рассказал изданию Газета.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам специалиста, новогодние праздники и длинные выходные после них — провоцируют людей на большие траты и вызывают активный ажиотаж.

Чтобы не начинать новый год жизнью в долг, можно в конце старого придерживаться одной из предложенных финансистом схем.

«Важно распределить декабрьскую зарплату так, чтобы на все хватило денег, и схема поможет. Это особенно важно перед длинными праздниками, чтобы сохранить финансовую стабильность после них», — объясняет эксперт.

Щербаченко советует распределить все траты на три крупные группы. В первой — обязательные расходы: аренда квартиры, коммунальные услуги, интернет и мобильная связь, оплата школ, садов, транспорт и продукты питания. Во второй — праздничные траты: подарки, новогодний стол, аренда мест для отдыха, развлечения и мероприятия. В третьей — резервные деньги на случай непредвиденных ситуаций. Наличие «финансовой подушки» важно для собственной безопасности. Оптимально, если неприкосновенный запас будет покрывать траты на три-шесть месяцев.

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