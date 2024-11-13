Музыка заглушила звук выстрела: Королева в суде рассказала о дне убийства Игоря Талькова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 297 0

Наташа Королева прибыла в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Резонансный процесс по делу об убийстве артиста возобновили после долгого затишья. Главный подозреваемый скрывается в Израиле более 30 лет.

Заслуженная артистка России Наташа Королева прибыла в суд в качестве свидетеля по делу об убийстве советского рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Звезда советской эстрады был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Главным подозреваемым в убийстве был назван его директор Валерий Шляфман, однако в 1992 году он сбежал в Израиль и остается там по сей день.

Дело так и не раскрыли, вести его без главного подозреваемого было весьма затруднительно. В 2024 году было принято решение возобновить рассмотрение дела и при доказательстве вины Шляфмана добиваться от Израиля его экстрадиции.

По делу Талькова уже были допрошены более 150 свидетелей. Одна из них — Наташа Королева, которая принимала участие в концерте в тот роковой день. 13 ноября 2024 года она прибыла в петербургский суд.

По словам певицы, она не знала Шляфмана, а Талькова видела только мельком во время завтрака. В момент убийства она находилась на сцене и не слышала звука выстрела.

«Я приехала, потому что я законопослушный гражданин своей страны», — объяснила свое присутствие в зале суда артистка.

Королева также подчеркнула, что из этого вечера, который произошел более 30 лет назад, помнит достаточно мало. Об убийстве коллеги она узнала только на следующий день из новостной сводки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыты новые детали по делу об убийстве Талькова.

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