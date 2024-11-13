В Подмосковье загорелась сауна на территории парк-отеля LES Art Resort

Пожар произошел в парк-отеле LES Art Resort в поселке Дорохово Московской области, расположенном на 442-м километре трассы А-108. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В частности, произошло возгорание в одноэтажном деревянном здании сауны. До приезда спасателей из помещения эвакуировали шесть человека. По состоянию на 10:30 площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью в Telegram-канале, на месте работают более 30 специалистов и восемь единиц техники. Примерно к 12:00 пожар удалось локализовать на 600 «квадратах».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек погибли при пожаре в доме в Ростовской области. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы, которые увидели открытый огонь.