Выбраться не удалось: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Сотрудников МЧС вызвали очевидцы, которые увидели открытый огонь.

Пожар в доме унес жизни шести человек в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

Трагедия произошла 11 ноября в хуторе Страхов. В доме жили рабочие, которые накануне праздновали день рождения. Пожарных вызвали заметившие огонь очевидцы. Сообщается, что помещение не было оборудовано извещателем, поэтому находившихся внутри людей предупредить было некому.

Прибывшие на место 18 спасателей и шесть единиц техники ликвидировали возгорание.

«Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли во время пожара на предприятии на юго-востоке Москвы. Возгорание началось на территории предприятия на улице Душинской. Предварительно, загорелся мусор.