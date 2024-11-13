Решение Трампа назначить главой Пентагона телеведущего удивило Вашингтон

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Politico: в США удивились предложению Трампа назначить Хегсета главой Пентагона

Политиков США потрясло решение Трампа назначить главой Пентагона телеведущего Fox News

Фото: www.globallookpress.com/Michael Brochstein

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Такого кандидата в Штатах считают наименее квалифицированным.

В Вашингтоне удивились выдвижению кандидатуры телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост министра обороны страны набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональдом Трампом. Об этом передает газета Politico со ссылкой на на американских политиков.

«Похоже, что один из основных критериев, который используется, заключается в том, насколько хорошо люди защищают Дональда Трампа на телевидении», — сказал экс-чиновник Пентагона Эрик Стивен Эдельман.

Согласно материалу, американцы надеялись, что должность главы Пентагона займет человек, который «на самом деле имеет опыт в обороне». Основатель Independent Veterans of America Пол Рикхофф на странице в соцсети X добавил, что Хегсет наименее квалифицированный кандидат на этот пост.

Кроме того, как предполагается, возвращение Трампа в Белый дом приведет к полному изменению курса, который установил в начале своего срока действующий президент Джо Байден.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен сделать главой Пентагона служившего в Ираке телеведущего Fox News. Пит Хегсет поддерживает республиканца с 2016 года и периодически выступает его советником.

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