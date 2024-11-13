«Сердце заходилось»: певица Юта о жизни и смерти Антона Коробкова-Землянского

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 48 0

Певица Юта пришла проститься с Коробковым-Землянским

Фото, видео: Instagram*/korobkov; 5-tv.ru

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Звезда отметила невероятный профессионализм и уникальный характер пресс-секретаря SHAMAN.

Певица Юта была знакома с умершим пресс-секретарем заслуженного артиста РФ SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским более 20 лет. Об этом звезда эксклюзивно рассказала 5-tv.ru во время похорон журналиста.

«Это человек, который мог сказать так, и написать так, как никто. Он мог сформулировать так, что сердце заходилось. Владел русским языком блестяще. И собой владел, потому что его жизнелюбие, его радость, которую он транслировал несмотря ни на что — оно поражало», — отметила Юта.

Звезда вспомнила, какую колоссальную рабочую нагрузку Антон выдерживал на протяжении всех этих лет. Он трудился без отдыха. Несмотря на этот фактор, Коробков-Землянский никогда не жаловался и не сдавался. Он всегда уверенно шел к своим целям, не взирая ни на что.

Артистка также отметила, что Антон не ушел на совсем, он продолжается в своих детях и жене, как любой настоящий мужчина. Она пожелала семье журналиста сил, потому что пережить такую трагедию можно только со временем. Боль не утихнет в момент, кто бы что бы им не говорил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского.

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«Сердце заходилось»: певица Юта о жизни и смерти Антона Коробкова-Землянского

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