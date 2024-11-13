Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

Собеседники успели обсудить конфликт на Ближнем Востоке, саммит БРИКС в Казани и дальнейшее сотрудничество.

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что переговоры инициировала саудовская сторона.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — указано в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, собеседники обсудили необходимость продолжения сотрудничества по «ОПЕК плюс».

В разговоре была затронута и тема обострения палестино-израильского конфликта. Удалось установить, что мнения Москвы и Эр-Рияда по вопросам урегулирования на Ближнем Востоке очень схожи.

Собеседники также обсудили успех прошедшего в Казани саммита БРИКС и условились о продолжении контактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по урегулированию на Украине.

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