Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что переговоры инициировала саудовская сторона.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — указано в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, собеседники обсудили необходимость продолжения сотрудничества по «ОПЕК плюс».

В разговоре была затронута и тема обострения палестино-израильского конфликта. Удалось установить, что мнения Москвы и Эр-Рияда по вопросам урегулирования на Ближнем Востоке очень схожи.

Собеседники также обсудили успех прошедшего в Казани саммита БРИКС и условились о продолжении контактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по урегулированию на Украине.