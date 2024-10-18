Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Глава РФ уверен, что все действия Королевства по вопросам мирного урегулирования — искренние.

Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по Украине

Фото: IZ.RU/MAISHEV IZVESTIA

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Россия была бы готова к проведению диалога по Украине в Саудовской Аравии, но пока повестки для переговоров нет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Если такие мероприятия (конференция по Украине. — Прим. ред.) будут организованы в Саудовской Аравии — само место для нас является вполне комфортным. Но в вопрос в том, что обсуждать», — указал президент.

По словам Путина, все, что делает Саудовская Аравия в направлении мирного урегулирования, искренне. И РФ рассматривает данное государство как дружественную страну.

Глава России подчеркнул, что у него очень добрые отношения с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, а с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом — товарищеские и дружеские.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров обсудил с коллегами в Саудовской Аравии вопросы мировой безопасности.

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