Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 348 0

В момент ЧП на участке дороги находился грузовик и легковой автомобиль. Два человека пострадали, их деблокировали спасатели.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщила глава местной администрации Инна Федоренко.

«На дороге Джанкой — Маслово произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин», — написала чиновник в своем Telegram-канале.

Водителям предлагается воспользоваться путями объезда.

«Для вашего удобства разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. Утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям „Джанкой — с. Яснополянское“ и „Джанкой — с. Маслово“ будут следовать по измененному маршруту», — уточнила Федоренко.

По данным МЧС России, что во время обрушения моста на нем находились легковушка и грузовик. Два человека пострадали, их деблокировали спасатели. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

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