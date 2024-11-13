Два человека пострадали в результате обрушения моста в Крыму

В результате обрушения моста в Джанкойском районе пострадало два человека. Об этом сообщил Минздрав республики Крым в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие доставлены в ГБУЗ РК „Джанкойская центральная районная больница“. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — уточнили в ведомстве.

Накануне вечером, 13 ноября, в Джанкойском районе Крыма на участке трассы Джанкой — Маслово произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Экстренные службы делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин обрушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Вологде взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры. Произошло разрушение части жилой конструкции. Перегородка между жилыми помещениями распалась на части. Внутри двух квартир серьезные разрушения — перевернута и разломана мебель. В результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них были госпитализированы в больницу.