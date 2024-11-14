В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Оборудованные пункты пропуска появятся в аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на границе РФ в Оренбургской области.

Правительство утвердило эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С 1 декабря в России будет проводиться эксперимент по сдаче биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев) для въезжающих иностранцев. Правительство РФ утвердило проект, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент разделен на два этапа. Первый будет проходить до 30 июня 2026 года. Прибывающие в Россию граждане других государств будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в международных аэропортах Москвы и Подмосковья — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Второй этап пройдет с 30 июня 2025-го по 30 июня 2026-го. В этот период въезжающие в РФ иностранцы смогут заранее направить свои данные через приложение вместе с заявлением и информацией о цели визита.

Контроль не придется проходить гражданам Белоруссии, дипломатам и сотрудникам консульств, работникам аккредитованных в РФ международных организаций и их родственникам, детям младше шести лет.

Предложение провести этот эксперимент поступило из Минцифры в конце августа. Прежде министерство науки и образования выступило с инициативой внедрить полную видеофиксацию процесса экзаменации мигрантов (русский язык, история и основы законодательства). Стоит отметить, что сейчас успешно справляются с экзаменом не больше половины желающих приехать в Россию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минцифры предложило использовать биометрию для покупки энергетиков. Инициатива связана с законом о запрете продажи напитков несовершеннолетним, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

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В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

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