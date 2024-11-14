Верховный суд Бразилии эвакуировали после прогремевших рядом двух взрывов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Reuters: Верховный суд Бразилии эвакуирован после прогремевших рядом взрывов

Верховный суд Бразилии эвакуировали после прогремевших рядом двух взрывов

Фото: Reuters/ TOM MOLINA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В районе ЧП найден мертвым один человек.

Сотрудников Верховного суда города Бразилиа (столица Бразилии) эвакуировали после прогремевших неподалеку двух взрывов. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб. Район, в котором находится здание суда, оцеплен. Об этом сообщается в публикации информационного агентства Reuters.

По предварительным данным, взрыв произошел в транспортном средстве, в результате происшествия погиб один человек. Также местная пресса сообщала, что в районе инцидента было обнаружено некое тело.

В соцсетях появились кадры очевидцев ЧП, объективы, возможно, также запечатлели и второй взрыв (они прогремели с разницей в 20 секунд), а также горящий автомобиль.

По информации пресс-службы Федеральной полиции Бразилии, в связи со случившемся начато расследование. К зданию Верховного суда были вызваны представители полиции Командования тактических операций (КОТ), группы готовности Регионального управления Федеральной полицией страны (ПФ) в федеральном округе, противобомбовая группа ведомства и другие эксперты, которые проводят первоначальные охранные мероприятия и анализ местности.

Бразильская пресса также сообщает, что бомбу обнаружили на теле, лежавшем на тротуаре близ площади Праса-дос-Трес-Подерес после взрывов. Отмечается, что погибший мужчина мог выбежать из горящего автомобиля и попытаться ворваться в Верховный суд — первоначально правоохранители решили, что он пытается спастись. Меж тем, в машине на парковке у здания найдены неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, сказано в материале портала GZH.

К площади Праса-дос-Трес-Подерес, помимо суда, примыкает и рабочая резиденция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — в этот момент он находился в другом месте. Кроме того, известно, что в момент подрыва парламент Бразилии рассматривал поправку, расширяющую налоговые льготы для церкви.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Следственном комитете (СК) РФ назвали причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
98.37
0.41 104.29
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Застрелили и расчленили: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
6:32
«Пробный варик»: Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу
6:32
Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в 21 регионе России
6:16
«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел
6:00
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп