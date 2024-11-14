Верховный суд Бразилии эвакуировали после прогремевших рядом двух взрывов

В районе ЧП найден мертвым один человек.

Сотрудников Верховного суда города Бразилиа (столица Бразилии) эвакуировали после прогремевших неподалеку двух взрывов. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб. Район, в котором находится здание суда, оцеплен. Об этом сообщается в публикации информационного агентства Reuters.

По предварительным данным, взрыв произошел в транспортном средстве, в результате происшествия погиб один человек. Также местная пресса сообщала, что в районе инцидента было обнаружено некое тело.

В соцсетях появились кадры очевидцев ЧП, объективы, возможно, также запечатлели и второй взрыв (они прогремели с разницей в 20 секунд), а также горящий автомобиль.

По информации пресс-службы Федеральной полиции Бразилии, в связи со случившемся начато расследование. К зданию Верховного суда были вызваны представители полиции Командования тактических операций (КОТ), группы готовности Регионального управления Федеральной полицией страны (ПФ) в федеральном округе, противобомбовая группа ведомства и другие эксперты, которые проводят первоначальные охранные мероприятия и анализ местности.

Бразильская пресса также сообщает, что бомбу обнаружили на теле, лежавшем на тротуаре близ площади Праса-дос-Трес-Подерес после взрывов. Отмечается, что погибший мужчина мог выбежать из горящего автомобиля и попытаться ворваться в Верховный суд — первоначально правоохранители решили, что он пытается спастись. Меж тем, в машине на парковке у здания найдены неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, сказано в материале портала GZH.

К площади Праса-дос-Трес-Подерес, помимо суда, примыкает и рабочая резиденция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — в этот момент он находился в другом месте. Кроме того, известно, что в момент подрыва парламент Бразилии рассматривал поправку, расширяющую налоговые льготы для церкви.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Следственном комитете (СК) РФ назвали причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма.