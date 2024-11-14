Все возрасты покорны: Кевин Костнер закрутил роман с женщиной младше его на 40 лет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 58 0

Кевин Костнер закрутил роман с женщиной, которая младше его на 40 лет

Все возрасты покорны: 40 лет разницы между Костнером и его новой девушкой

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Golejewski

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Пару застукали на модной вечеринке.

Новая девушка голливудского актера Кевина Костнера младше возлюбленного почти на 40 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление источника.

Утверждается, что на вечеринке нью-йоркского издателя Джейсона Бинна Костнер много времени провел в компании девушки по имени Рейни Кастанедо. Источник уверяет, что артист вел себя с Кастанедо не как с простой знакомой. Он пытался произвести на нее впечатление и всячески оказывал знаки внимания. А мероприятие они и вовсе покинули вместе.

Папарацци уверены, что Костнер вступил в новые отношения. Очевидно, пару не смущает, что разница в возрасте между ними — почти четыре десятка лет. Артист через два месяца отпразднует 70-летие, а его новому любовному интересу только 30 лет.

С бывшей супругой Кристин Баумгартнер у Кевина Костнера тоже была большая разница в возрасте — 20 лет. В этом союзе появилось трое детей. Год назад они официально развелись. После этого в СМИ появилась информация о романе звезды с певицей Jewel. Но эти отношения долго не продлились.

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