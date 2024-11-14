Крис Мел проиграла в борьбе с раком: почему блогер не смогла одолеть страшную болезнь

Девушка до последнего верила в лучшее и призывала других не опускать руки.

Скончалась блогер Кристина Мелконян, известная под псевдонимом Крис Мел. Она боролась с онкологией на протяжении долгих лет, но в итоге проиграла болезни. Что известно о Мелконян и как она боролась за жизнь — в материале 5-tv.ru.

Ничего не предвещало беды

Крис Мел работала врачом-стоматологом и планировала будущее. Красивая молодая девушка вела свой блог, в котором она делилась с подписчиками идеями для макияжа и укладки. В какой-то момент она стала чувствовать недомогания, которые списывала на усталость до тех пор, пока не не оказалась в больнице.

Как рассказывала девушка, у нее появилась бледность кожи, выступали синяки на конечностях и затруднялось дыхание. Температура тела держалась на уровне 37 градусов. Все эти симптомы появлялись постепенно, но со временем состояние становилось все хуже. Кристину госпитализировали, когда ей было 28 лет, в сентябре 2018 года.

«В сентябре 2018-го я экстренно попадаю в гематологическое отделение. После взятия комплекса анализов мне сообщают, что у меня лейкоз», — делилась она.

Узнав о диагнозе, Мелконян и не думала сдаваться: девушка начала проходить курс химиотерапии и бороться с раком. Крис Мел не унывала и из-за расставанием с волосами — наоборот, она не только публиковала фотографии и видео в смелом образе для своего блога, но и подбадривала подписчиков.

«Потерять волосы не самое страшное, что может случиться! Но многие боятся этой ситуации. Не стоит! Это всего лишь временное явление!.. Ваше тело может быть сломлено болезнью, но дух ваш никогда не должен терять надежду!» — говорила Кристина.

Операция

Крис пришлось попрощаться с волосами. Фото: Instagram*/kris_mel

Спустя год после постановки диагноза Кристине провели операцию по пересадке костного мозга. Причем вмешательство состоялось в очень судьбоносный день. Именно этого числа 14 лет назад девушку сбила машина.

«Я тогда сказала, что этот день — мой второй день рождения. Вот и договорилась», — делилась она.

После операции блогер находилась 45 дней в изолированном боксе. Состояние Крис Мел сильно улучшилось, вместе с тем стали отрастать волосы. Как признавалась девушка, за период лечения она получила осложнения в виде пневмонии, анафилактического шока, невралгии, тромбоза, психических срывов и еще множества других болезней.

В то же время Кристина призывала людей, столкнувшихся с онкологией, не унывать и своевременно начинать лечение, а также верить в лучшее. Блог после выявлении болезни стал ее основной работой, поскольку стоматологию девушке пришлось оставить. Хотя медиком Мелконян хотела стать с детства.

«Я победила»

В сентябре 2020 года Крис Мел обрадовала подписчиков отличной новостью. Девушка написала: «Я победила!»

Уже в следующем году Кристина смогла отправиться в путешествие. Блог девушка не забросила, а продолжала радовать подписчиков своими идеями и поддерживать тех, кто борется с раком. Четыре года длилась ремиссия.

Рецидив, борьба и последняя осень

В конце декабря 2023 года Кристина сообщила о рецидиве. Ей снова пришлось расстаться с волосами, хотя она «до последнего оттягивала бритье». Прямо на камеру блогер сделала прическу «под ноль». Такой ролик не оставил равнодушными пользователей, ей оставили десятки тысяч комментариев со словами поддержки.

Крис Мел продолжила борьбу с раком крови и не оставляла любимое дело — блог. Девушка отметила свой 34-й день рождения в больнице.

В дальнейшем, казалось, становилось лучше. Летом Кристина похвалилась короткой прической. В одном из осенних постов про волосы блогер писала: «Вашу Крис не так легко сбить с пути».

Крис Мел восстановила волосы: Instagram*/kris_mel

В октябре Кристина продолжала радовать подписчиков своими публикациями. В одном из последних постов она предстала на кадрах с листвой.

«Несмотря на все испытания судьбы, хочу запомнить эту осень такой светлой. Если кажется, что опускаются руки от всего, что свалилось на вас, знайте, это тоже пройдет, рано опускать! Я за этот год чего только не пережила, и столько еще впереди… И каждый раз все забывается, и ты становишься сильнее», — написала Крис Мел.

Кристина Мелконян умерла 10 ноября 2024 года. Пользователи продолжают выражать слова соболезнования родным и близким блогера, которая долгое время дарила свою улыбку, позитив и поддержку людям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Крис Мел ушла из жизни после долгой борьбы с онкологией. Инфлюенсера не стало в возрасте 34 лет.

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