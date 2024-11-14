В Москве таксиста задержали за секс с 15-летней дочерью предпринимателя

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 80 0

Инцидент произошел в общественной сауне.

В Москве таксиста задержали за секс с 15-летней дочерью предпринимателя

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Правоохранители в Москве задержали 25-летнего водителя такси за половую связь с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

По информации собеседника, инцидент произошел 4 ноября в столичной общественной сауне. Злоумышленник, который знал, что девушка не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в половую связь по обоюдному согласию. Известно, что пострадавшая является дочерью бизнесмена.

Подозреваемый был задержан 11 ноября, против него возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики в Курске накрыли массажный салон, который предоставлял клиентам секс-услуги. Как удалось установить, заведением руководила супружеская пара из Тулы.

Под видом массажа клиентам оказывали широкий список сексуальных услуг, включая БДСМ. «Оборудование», при помощи которого сотрудницы удовлетворяли посетителей, было обнаружено при обыске заведения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

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