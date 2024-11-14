Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в 21 регионе России

Оно будет способствовать стабилизации цен и повышению уровня доступности продукта.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В ряде субъектов РФ местные власти и предприниматели заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По информации ФАС, соглашения заключили в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.
К примеру, управление Минсельхоза по Тамбовской области и ООО «Маслозавод «Дружба» заключили договор, в соответствии с которым цена на сливочное масло жирностью 82,5% сохранится неизменной до конца 2024 года.
Уточняется, что ФАС продолжит оказывать содействие в стабилизации цен на социально значимые продукты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблему с ростом цен на сливочное масло можно решить только при помощи регуляторных мер. Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предложил установить предельно допустимую цену на этот продукт.
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