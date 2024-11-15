«Свое отмаршировал»: внук-кадет удивил Буйнова выбором профессии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 31 0

Учившийся на военного внук Буйнова решил стать модельером

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов

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Музыкант всегда мечтал видеть потомка «двухметровым офицером», однако тот выбрал другой путь.

Мечта певца Александра Буйнова не сбылась — внук-кадет решил стать модельером. Как рассказал артист 5-tv.ru в рамках концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного Русской медиагруппой (РМГ), он всегда хотел видеть наследника «двухметровым офицером».

«Он с седьмого класса говорил, что хочет стать дизайнером. Он говорил: «Я хочу быть как Юдашкин «…» Я хотел, чтобы он в Пермское училище поступал (Пермское суворовское военное училище — Прим.ред.) или питерское — были предложения. Но он отнекивался. И сказал, что все, свое отмаршировал, и хочет заниматься любимым делом. Как говорится, Бог ему судья», — сказал артист.

Внук Буйнова Александр окончил Московское Президентское Кадетское училище им. Шолохова, находящееся в ведомстве войск национальной гвардии России.

Юноша поступил без помощи знаменитого дедушки. Однако, завершив обучение, не захотел связывать свою жизнь с военным делом. Он решил осуществить свою мечту и поступил в Московский энергетический институт на факультет дизайна.

Буйнов-старший признается, что относится к выбору внука «не положительно».

«Мне хотелось, чтобы он был двухметровый классный офицер», — подчеркнул артист.

Внучки Буйнова — Дарья и Софья — на данный момент профессионально занимаются танцами и искусством.

«Они в Строгановском институте учатся. Занимались графикой, а сейчас переходят на написание картин», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдохновляет Александра Буйнова.

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