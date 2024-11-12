Энергия мамок с детьми: Буйнов рассказал что его вдохновляет

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 14 0

Певец Александр Буйнов рассказал, что его вдохновляют все женщины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Музыканту очень важна энергия, которой женщины с ним делятся во время концерта.

Певец Александр Буйнов на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России раскрыл корреспонденту 5-tv.ru, что его вдохновляет. Для музыканта очень важна женская энергетика.

«В основном женщины меня вдохновляют. Все, любого возраста: и бабушки и мамки у которых много детей, и вот вы молодые (обращается к корреспонденту — Прим.ред). Потому что от женщин исходит необъяснимая какая-то энергия», — раскрыл тайну певец.

Артист добавил, что для него очень важна женственность девушек, чем бы они ни занимались: клали шпалы или занимались боксом. Ярко выделенные мускулы Буйнов также не приветствует. А вот наличие образования, хобби и каких-то занятий, которые нравятся самой женщине, делают ее в глазах мужчины еще привлекательнее, чем она есть. Ну и всегда могут удивить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Газманов рассказал о семье, музыкальных трендах и патриотике. Он признался, что живет уже третью жизнь глазами младшего ребенка.

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