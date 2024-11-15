Самый дорогой зеленый камень: на аукционе продан изумруд потомка пророка Мухаммеда

Ожерелье, связанное с «бриллиантовой аферой» XVIII века, ушло с молотка за $5 миллионов.

Кадры, способные ослепить даже человека, который не разбирается в драгоценностях. На аукционе продан изумруд потомка пророка Мохаммеда за 881 миллион рублей. Он стал самым дорогим зеленым камнем в мире. Его вес — 37 карат. Интересная особенность — это тонкая огранка, которая совсем не изменила цвет камня.

С молотка ушло еще одно украшение. Покупатель заплатил 492 миллиона рублей за ожерелье XVIII века, состоящее из 500 бриллиантов общим весом более 300 карат. Считается, что некоторые камни были взяты из другого ювелирного изделия, и именно это украшение пытались продать королеве Франции Марии-Антуанетте, но сделка не состоялась. Зато история легла в основу романа про трех мушкетеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обновляют список подозрительных операций с драгоценными металлами. Под подозрение, например, попадет человек, который регулярно покупает ювелирные украшения. Все дело в том, что преступники зачастую именно так легализуют свой теневой доход, вкладывая деньги в золото и бриллианты.