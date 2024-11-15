Самый дорогой зеленый камень: на аукционе продан изумруд потомка пророка Мухаммеда

Эфирная новость 31 0

На аукционе продан изумруд потомка пророка Мохаммеда за 881 миллион рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ожерелье, связанное с «бриллиантовой аферой» XVIII века, ушло с молотка за $5 миллионов.

Кадры, способные ослепить даже человека, который не разбирается в драгоценностях. На аукционе продан изумруд потомка пророка Мохаммеда за 881 миллион рублей. Он стал самым дорогим зеленым камнем в мире. Его вес — 37 карат. Интересная особенность — это тонкая огранка, которая совсем не изменила цвет камня.

С молотка ушло еще одно украшение. Покупатель заплатил 492 миллиона рублей за ожерелье XVIII века, состоящее из 500 бриллиантов общим весом более 300 карат. Считается, что некоторые камни были взяты из другого ювелирного изделия, и именно это украшение пытались продать королеве Франции Марии-Антуанетте, но сделка не состоялась. Зато история легла в основу романа про трех мушкетеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обновляют список подозрительных операций с драгоценными металлами. Под подозрение, например, попадет человек, который регулярно покупает ювелирные украшения. Все дело в том, что преступники зачастую именно так легализуют свой теневой доход, вкладывая деньги в золото и бриллианты.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
99.02
0.65 104.50
0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 нояб...

Последние новости

5:34
«Пошла, родимая!» — погибавшая на берегу Охотского моря косатка спасена
5:16
Чудом обошлось без жертв: атака Израиля чуть не задела гражданский самолет
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября
4:49
Вынесенная на берег Камчатки косатка плачет и просит о помощи
4:46
Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами
4:30
Похвасталась медалью: в Курске уволили чиновницу после встречи с жителями

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
«Свое отмаршировал»: внук-кадет удивил Буйнова выбором профессии
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп