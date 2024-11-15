Трофейный танк: российские военные захватили украинскую технику

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Российские военные захватили украинский танк Т-72

Фото, видео: 5-tv.ru

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Машина незначительно повреждена. Наши специалисты подготовят ее к возвращению в бой.

Другой выведенный из строя украинский танк наши военные эвакуировали с поля боя на красноармейском направлении.

Т-72 ВСУ подорвался на мине и получил незначительные повреждения. Перед операцией наши танкисты провели инженерную разведку и составили маршрут. Затем отбуксировали трофей в безопасный район.

После доставки на ремонтную базу боевую машину приведут в порядок и отправят обратно на передовую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные захватили 42 опорных пункта ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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