Российские военные захватили 42 опорных пункта ВСУ

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

В зоне специальной военной операции группировка «Запад» также уничтожила 11 пунктов управления беспилотниками.

Российские военные захватили 42 опорных пункта ВСУ

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 42 опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидировали четыре полевых склада боевых припасов противника. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, захватили 42 опорных пункта противника. <…> Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов», — сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что за минувший день благодаря действиям группировки враг лишился 13 единиц вооружения. ВСУ потеряли танк Т-64, самоходную артиллерийскую установку и три автомобиля. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и две станции спутниковой связи Starlink.

В ходе контрбатарейной борьбы, продолжил Бигма, с помощью артиллерийских подразделений Западной группировки были поражены семь минометных расчетов. А средства противовоздушной обороны (ПВО) России, добавил начальник пресс-центра, предотвратили террористическую атаку противника и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа.

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