Провела на боку 20 часов: как неравнодушные жители спасали косатку на Камчатке

После безуспешных попыток животное удалось перевезти к месту, где оно смогло вернуться в родную среду.

На Камчатке завершилась спасательная операция, в ходе которой волонтеры выпустили в море косатку, оказавшуюся на берегу.

Почти сутки неравнодушные жители бились за жизнь самки, пытаясь сдвинуть обессилившее животное ближе к воде. После безуспешных попыток ее удалось перевезти к месту, где косатка смогла вернуться в родную среду.

Эксклюзивные кадры — в репортаже корреспондента «Известий» Владимира Пузынина.

На заснеженном побережье Охотского моря уже вторые сутки на отливе лежит кит. Все реже и тяжелее, но самка дышит, а значит есть надежда. На воздухе кожа высохла и потрескалась. По спине и хвосту — огромные язвы. Сейчас кит совершенно беззащитен. Каким-то чудом за ночь косатка не стала жертвой диких зверей.

Неизвестно, в каком состоянии у косатки левый плавник, она уже больше 20 часов лежит на одном боку. Плавники обмерзают, холодно. Море стремительно отступает, все дальше от кита волны прибоя. А ведь именно на прилив была основная ставка в спасательной операции, которая здесь развернулась накануне.

Трехтонного кита подвезли максимально близко к линии прибоя. Особенность этого побережья — высокая волна и пологость. Вокруг кита отсыпали грунт, чтобы создать искусственный бассейн. Вечером спасатели и волонтеры уехали. Надеялись, что дальше все сделает природа и в прилив хищник сам уйдет на глубину. Не случилось.

Кита первым делом укрыли влажной ветошью. Решено транспортировать косатку в другую бухту, где берег моря крутой, и животное можно сразу опустить в воду. Под хищника заводят сеть, краном поднимают в кузов большегруза. Получается не сразу.

Вырывается, значит, еще есть силы. Транспортировка занимает минут 20. Косатку выгружают в воду и аккуратно освобождают от сетей.

Выживет ли косатка, сейчас зависит только от нее. Люди потеряли слишком много времени в попытках помочь. Сейчас главное, что кит вернулся домой — в океан.