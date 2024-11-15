Роспотребнадзор установил причину отравления школьников в Новочебоксарске

Проверка выявила ряд нарушений санитарного законодательства.

В пищеблоке школы Новочебоксарска, где произошло массовое отравление детей, обнаружили РНК норовируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Чувашии.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы № 4. У заболевших обнаружена РНК норовируса», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в результате проверки удалось выявить ряд нарушений санитарного законодательства.

Сообщения об отравлениях учеников местной школы № 4 начали поступать 14 ноября. Суммарно за медицинской помощью обратились 129 человек, большинство из которых — дети. Пятеро пострадавших были госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном отравлении, которое произошло в городе Вышний Волочек. Семья, состоявшая из двоих взрослых и троих детей, обратилась в больницу с температурой и рвотой. Двухлетняя девочка скончалась в медучреждении, остальные члены пострадавшей семьи остаются под наблюдением врачей.