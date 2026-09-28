Роспотребнадзор проверяет спортшколу в Башкирии после случаев отравления

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводит эпидемиологическое расследование в спортивной школе олимпийского резерва по биатлону после единичных случаев отравлений среди участников Первенства России. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка началась 27 сентября. Специалисты выясняют обстоятельства заболеваний и проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

На базе Центра гигиены и эпидемиологии организованы лабораторные исследования. Специалисты изучают биологические материалы заболевших и сотрудников спортивной школы, а также проверяют пищевую продукцию, сырье и смывы с различных поверхностей.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку санитарного состояния объекта. В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения инфекции в настоящее время нет.

Ситуация и проводимые противоэпидемические мероприятия находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Ранее 5-tv.ru сообщал о случаях отравления детей опасными веществами. Годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом в Георгиевске Ставропольского края. По предварительным данным, малыш нашел дома небольшой сверток из фольги с опасным веществом и раскусил его. Как рассказала мать ребенка, пакетик оставил на тумбочке 43-летний отец.

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