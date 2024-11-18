Стоматолог может определить наличие онкологии

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 88 0

Стоматолог Дахкильгов: заболевания ЖКТ выдают себя образованием налета на языке

Стоматолог может определить наличие онкологии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По состоянию полости рта дантист может опередить проблемы во всем организме.

Состояние полости рта может служить важным индикатором здоровья человека, поэтому стоматолог может направить пациента к другому специалисту на основе выявленных симптомов. Об этом рассказал Газете.ру Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог, обладающий степенью кандидата медицинских наук.

Например, врач-стоматолог способен заподозрить наличие сахарного диабета: при этом заболевании полость рта становится сухой, пациенты часто сталкиваются с инфекциями десен и замедленным заживлением мягких тканей.

Сигналы о возможных проблемах с желудочно-кишечным трактом также могут быть выявлены в ходе стоматологического осмотра. При анемии стоматолог увидит бледные слизистые оболочки и жжение языка, в то время как заболевания ЖКТ могут проявляться налетом на языке и неприятным запахом изо рта. Гастрит и колики могут усугубить проблемы с зубами.

«Хотя мы сейчас живем в условиях, когда авитаминоз маловероятен, гиповитаминоз — нехватка витаминов — все еще присутствует в нашей жизни. Кровоточивость, отечность и воспаление десен, трещины в уголках рта, расшатывание зубов и частый кариес могут говорить о нехватке витаминов С, Д и К», — подчеркнул эксперт.

Заболевания костной ткани, такие как остеопороз, могут привести к проблемам с челюстью и рецессии десен. Нарушения в работе щитовидной железы способны вызывать увеличение языка и изменение вкусовых ощущений.

Кроме того, стоматологи могут выявить признаки онкологических заболеваний. Незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости могут стать основанием для направления к онкологу, и игнорировать этот совет не стоит.

«Об аутоиммунных заболеваниях могут сигнализировать рецидивирующие язвы во рту. Аутоиммунные болезни — это состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма», — добавил врач.

Заболевания, такие как ВИЧ, СПИД и сердечно-сосудистые расстройства, также часто могут приводить к бледности и появлению белых пятен на щеках и языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что влияет на снижение уровня либидо.

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака
19:04
Не откладывай на завтра: когда лучше гасить налоги

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп